Бросившую младенца на стоянке россиянку задержали в Москве

В Москве задержали женщину, которая оставила сумку с новорожденным сыном на автостоянке. Об этом в четверг, 10 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным следствия, утром 9 марта возле одного из домов на улице Перерва на юго-востоке Москвы прохожий обнаружил младенца. Мальчика госпитализировали и оказали медицинскую помощь. При этом на руке малыша была бирка с указанием роста, веса, даты рождения и установочными данными бросившей его матери.

В отношении нее возбудили дело по статье 106 («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.