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1 час назад

В ООН назвали число жертв среди мирных жителей Украины

News.ruNews.ru

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с 24 февраля на Украине погибло не менее 516 человек, из них 37 — дети, ещё 908 были ранены. Больше всего жертв и пострадавших зафиксировано на территории Донецкой и Луганской областей — 111 человек были убиты и 462 получили ранения.

Большинство мирных жителей пострадали в результате ударов оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары, — отмечается в отчёте ООН.

Число жертв и пострадавших может оказаться больше, поскольку информация из зон конфликта приходит с опозданием. Кроме того, многие сведения требуют подтверждения, подчеркнули в УВКПЧ. 

Реальное число пострадавших может быть значительно больше, особенно на контролируемой Украиной территории, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения, — сообщили представители ООН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Москве знают о статистике ООН по потерям среди гражданского населения на Украине. Однако он усомнился в достоверности этих данных. 

Песков также заявил, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. При этом он подчеркнул, что все российские требования уже были озвучены.

Происшествия,Дмитрий Песков,Управление ООН по правам человека,ООН,
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