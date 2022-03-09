В ООН назвали число жертв среди мирных жителей Украины

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с 24 февраля на Украине погибло не менее 516 человек, из них 37 — дети, ещё 908 были ранены. Больше всего жертв и пострадавших зафиксировано на территории Донецкой и Луганской областей — 111 человек были убиты и 462 получили ранения.

Большинство мирных жителей пострадали в результате ударов оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары, — отмечается в отчёте ООН.

Число жертв и пострадавших может оказаться больше, поскольку информация из зон конфликта приходит с опозданием. Кроме того, многие сведения требуют подтверждения, подчеркнули в УВКПЧ.

Реальное число пострадавших может быть значительно больше, особенно на контролируемой Украиной территории, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения, — сообщили представители ООН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Москве знают о статистике ООН по потерям среди гражданского населения на Украине. Однако он усомнился в достоверности этих данных.