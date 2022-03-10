В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
1 час назад

В Белоруссии признали материалы YouTube-канала Дудя экстремистскими

Lenta.ruLenta.ruиещё 12

Материалы YouTube-канала «вДудь», автором которого является российский журналист и блогер Юрий Дудь, признаны в Белоруссии экстремистскими. Соответствующее решение приняли в четверг, 10 марта, в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В Белоруссии признали материалы YouTube-канала Дудя экстремистскими
Фото: ТАССТАСС

В сообщении говорится, что решение было принято судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК.

«Информационная продукция YouTube-канала "Дудь" в виде роликов "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа" признана экстремистскими материалами», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в МВД Белоруссии обратили внимание граждан, что хранение экстремистских материалов, а также подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону.

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Минюст проверить иностранное финансирование Дудя. По ее словам, если информация из СМИ подтвердится, Лига безопасного интернета потребует признать Дудя лицом, осуществляющим функции иностранного агента на территории России.

Происшествия,Екатерина Мизулина,Юрий Дудь,Общественная палата России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители