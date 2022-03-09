Сообщения о бомбе в летящем из России самолете опровергли

Киргизская авиакомпания Avia Traffic опровергла сообщения о пассажире, который якобы заявил о наличии бомбы в ручной клади во время рейса Санкт-Петербург — Бишкек. Об этом пишет портал 24.kg.

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Представители перевозчика уточнили, что информация о бомбе была разослана от анонимного адресата на электронные почты нескольких авиакомпаний. «Стоит подчеркнуть, что никто из находящихся на борту самолета, следовавшего сегодня по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек, не заявлял о бомбе. Повода для паники нет», — добавили в Avia Traffic.