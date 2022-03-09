Кондитера-кассира в Москве задержали за убийство

В Москве задержали подозреваемого в убийстве россиянина. Им оказался кондитер-кассир заведения на улице Маросейке. Об этом сообщает Telegram-канал «Московского комсомольца».

По данным издания, инцидент произошел 8 марта. Убийству предшествовала ссора между кондитером-кассиром и 42-летним главой компьютерной фирмы, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент мужчина толкнул оппонента и тот упал, ударившись головой о стену. В результате потерпевшего спасти не удалось, он скончался на месте.