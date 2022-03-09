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7 минут назад

В Польше разрушили памятник советским воинам-освободителям

Мария Иванова

В польском городе Кошалин неизвестные разрушили памятник советским воинам-освободителям, установленный на муниципальном кладбище. Об этом сообщает RMF.

В Польше уничтожили памятник советским воинам-освободителям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Делом о разрушении памятника занялось управление муниципальной полиции, начато расследование.

По версии полицейских, памятник был разрушен с помощью экскаватора. Человек, сделавший это, въехал на кладбище через его неогороженную часть.

Обломки памятника будут охраняться. На данном этапе город не комментирует случившееся, отмечает RMF.

Памятник был сделан из песчаника и ранее стоял на постаменте на местной площади Свободы перед бывшей губернской канцелярией. В композицию памятника входили фигуры советского солдата и девочки, держащей голубя в руке.

В 1998 году памятник демонтировали, а 3 марта 2001 года установили на новом месте - на городском кладбище.

На постаменте была установлена табличка с надписью «Победоносная Советская Армия, освободитель польской земли Кошалин».

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