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54 минуты назад

Момент взрыва на предприятии в Пензе попал на видео

Александр Кузьмин

Момент взрыва на заводе в Пензе из-за разгерметизации резервуара с битумом попал на видео. Запись появилась в распоряжении Telegram-канала «112».

Как сообщалось ранее, технологическая катастрофа произошла на предприятии, расположенном на улице Антонова. По предварительным данным, в результате ЧП три человека погибли, еще семь пострадали. По сведениям «МИЦ «Известия», в качестве причины случившегося рассматривается нарушение технического процесса при перекачке битума. Все обстоятельства выясняются.

Взрыв прогремел на российском предприятии

Происшествия,Катастрофы,Видео,
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