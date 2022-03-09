Момент взрыва на заводе в Пензе из-за разгерметизации резервуара с битумом попал на видео. Запись появилась в распоряжении Telegram-канал а «112».

Как сообщалось ранее, технологическая катастрофа произошла на предприятии, расположенном на улице Антонова. По предварительным данным, в результате ЧП три человека погибли, еще семь пострадали. По сведениям «МИЦ «Известия», в качестве причины случившегося рассматривается нарушение технического процесса при перекачке битума. Все обстоятельства выясняются.