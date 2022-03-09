Вандалы сломали подъемник для инвалидов и попали на видео

В Башкортостане трое вандалов сломали подъемник для инвалидов и были задержаны полицейскими спустя несколько часов. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео с задержанными.
«В ночное время в дежурную часть Управления МВД России по городу Стерлитамаку обратилась местная жительница, которая сообщила о повреждении подъемника для инвалидов в надземном пешеходном переходе на ул. Худайбердина. При изучении записей камеры видеонаблюдения полицейские выяснили, что ночью трое молодых мужчин зашли в переход и, сломав железную складную конструкцию электроподъемника, убежали», – уточняет портал.
По факту случившегося были задержаны 27-летний мужчина и двое 17-летних приятелей. В отношении взрослого возбуждены уголовные дела по статье 214 и статье 150 УК РФ, в отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы за неисполнение родительских обязанностей по ст. 5.35 КоАП РФ.