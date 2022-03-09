В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
31 минуту назад

Вандалы сломали подъемник для инвалидов и попали на видео

Александр Кузьмин

В Башкортостане трое вандалов сломали подъемник для инвалидов и были задержаны полицейскими спустя несколько часов. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео с задержанными.

«В ночное время в дежурную часть Управления МВД России по городу Стерлитамаку обратилась местная жительница, которая сообщила о повреждении подъемника для инвалидов в надземном пешеходном переходе на ул. Худайбердина. При изучении записей камеры видеонаблюдения полицейские выяснили, что ночью трое молодых мужчин зашли в переход и, сломав железную складную конструкцию электроподъемника, убежали», – уточняет портал.

По факту случившегося были задержаны 27-летний мужчина и двое 17-летних приятелей. В отношении взрослого возбуждены уголовные дела по статье 214 и статье 150 УК РФ, в отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы за неисполнение родительских обязанностей по ст. 5.35 КоАП РФ.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители