Вандалы сломали подъемник для инвалидов и попали на видео

«В ночное время в дежурную часть Управления МВД России по городу Стерлитамаку обратилась местная жительница, которая сообщила о повреждении подъемника для инвалидов в надземном пешеходном переходе на ул. Худайбердина. При изучении записей камеры видеонаблюдения полицейские выяснили, что ночью трое молодых мужчин зашли в переход и, сломав железную складную конструкцию электроподъемника, убежали», – уточняет портал.