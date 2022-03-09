СК РФ возбудил дело по факту разработки на Украине биологического оружия

"Все это может свидетельствовать о нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Положения указанной конвенции устанавливают обязательства государств ни при каких обстоятельствах не разрабатывать микробиологические или другие биологические агенты или токсины, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей. Излишняя озабоченность представителей США украинскими биологическими объектами может также свидетельствовать о намерении их использования в немирных целях", - подчеркнули в Следственном комитете.