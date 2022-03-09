В Луганске раздался мощный взрыв

В Луганске прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

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Информации о повреждениях и разрушениях в черте города в МЧС Луганской народной республики (ЛНР) не поступало. Как сообщил советник главы ЛНР Родион Мирошник, взрыв мог произойти за чертой города, подробности выясняются.

В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предположил, что, "скорее всего, жители перепутали взрыв с работой ВКС России". Над городом периодически пролетают военные самолеты, которые преодолевают звуковой барьер — из-за этого слышится серьезный хлопок.