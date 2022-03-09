Мужчина с ножом напал на подростков в Москве

Мужчина напал с ножом на двух подростков на одной из остановок общественного транспорта на западе Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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По данным следствия, инцидент произошел вечером 7 марта на улице Барвихинской. Между подозреваемым и подростками произошла словесная перепалка, после которой мужчина напал на своих оппонентов с ножом.

Пострадавших госпитализировали, но через некоторое время одного из них выписали домой. Подозреваемый 53-летний мужчина задержан. 9 марта следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.