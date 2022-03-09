В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
1 час назад

В Польше уничтожили памятник советским воинам-освободителям

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Памятник советским воинам-освободителям в городе Кошалин на севере Польши был уничтожен неизвестными, сообщила польская радиостанция RMF с ссылкой на городские власти.

В Польше уничтожили памятник советским воинам-освободителям
Фото: www.pobeda1945.suwww.pobeda1945.su

Стало известно, что неизвестные с помощью тяжелой техники снесли памятник в ночь с 8 на 9 марта.

«Вопросом уничтожения памятника на муниципальном кладбище в Кошалине занимается местное управление полиции, которое проводит расследование. Городские власти пока воздерживаются от комментариев», — говорится в сообщении.

До 2001 года памятник был установлен в центре города, и затем по решению властей перенесен на городское кладбище. Скульптура представляет собой советского солдата, который держит маленькую девочку и голубя.

В начале февраля украинские СМИ сообщили о демонтаже памятника русскому полководцу XVIII века Александру Суворову. Ранее монумент перенесли в музей, однако представители Украинского института национальной памяти (УИНП) настояли на закрытии памятника.

В апреле 2021 года власти польского города Чеховице-Дзедзице сообщили о сносе памятника советско-польскому братству по оружию. Памятник демонтировали по решению главы региона, принятому на основании закона «о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя». Часть местных жителей выступала в защиту памятника, предложив изменить название на: «Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны».

Происшествия,Александр Суворов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители