В Польше уничтожили памятник советским воинам-освободителям

Памятник советским воинам-освободителям в городе Кошалин на севере Польши был уничтожен неизвестными, сообщила польская радиостанция RMF с ссылкой на городские власти.

Фото: www.pobeda1945.su www.pobeda1945.su

Стало известно, что неизвестные с помощью тяжелой техники снесли памятник в ночь с 8 на 9 марта.

«Вопросом уничтожения памятника на муниципальном кладбище в Кошалине занимается местное управление полиции, которое проводит расследование. Городские власти пока воздерживаются от комментариев», — говорится в сообщении.

До 2001 года памятник был установлен в центре города, и затем по решению властей перенесен на городское кладбище. Скульптура представляет собой советского солдата, который держит маленькую девочку и голубя.

В начале февраля украинские СМИ сообщили о демонтаже памятника русскому полководцу XVIII века Александру Суворову. Ранее монумент перенесли в музей, однако представители Украинского института национальной памяти (УИНП) настояли на закрытии памятника.