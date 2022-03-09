«В 08.40 (мск.) 09.03.2022 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о разгерметизации резервуара для хранения битума по адресу г. Пенза, ул. Антонова. К сожалению, имеются пострадавшие. На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 25 человек и 6 единиц техники», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Пензенской области.