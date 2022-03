Тело художника найдено в московской мастерской

Грачев был членом Московского союза художников. После учебы в России получил диплом Уимблдонского колледжа искусств Лондонского университета искусств по магистерской программе «Художественное образование» (University of Arts London, Wimbledon College of Arts, Master of Arts program). Его работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Великобритании, Японии, Израиле и Франции.