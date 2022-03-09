Тело художника найдено в московской мастерской

Член Московского союза художников, 37-летний Дмитрий Грачев, был обнаружен мертвым в своей мастерской в центре Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, тело Грачева в мастерской в Малом Каковинском переулке вечером 8 марта обнаружила его мать.

У художника был разбит нос – скорее всего, он упал лицом вниз. Причина смерти пока неизвестна.

Грачев был членом Московского союза художников. После учебы в России получил диплом Уимблдонского колледжа искусств Лондонского университета искусств по магистерской программе «Художественное образование» (University of Arts London, Wimbledon College of Arts, Master of Arts program). Его работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Великобритании, Японии, Израиле и Франции.