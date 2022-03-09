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22 минуты назад

Тело художника найдено в московской мастерской

Алиса Селезнёва

Член Московского союза художников, 37-летний Дмитрий Грачев, был обнаружен мертвым в своей мастерской в центре Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Тело художника найдено в московской мастерской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, тело Грачева в мастерской в Малом Каковинском переулке вечером 8 марта обнаружила его мать.

У художника был разбит нос – скорее всего, он упал лицом вниз. Причина смерти пока неизвестна.

Грачев был членом Московского союза художников. После учебы в России получил диплом Уимблдонского колледжа искусств Лондонского университета искусств по магистерской программе «Художественное образование» (University of Arts London, Wimbledon College of Arts, Master of Arts program). Его работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Великобритании, Японии, Израиле и Франции.

Ранее в своей мастерской в Москве был найден мертвым скульптор Андрей Клыков, старший сын народного художника России Вячеслава Клыкова. Скульптор являлся автором памятника императрице Марии Федоровне в Петергофе, маршалу авиации Ивану Борзову в Шатуре, русскому гвардейцу Семеновского полка в Москве.

Происшествия,Андрей Клыков,Дмитрий Грачев,
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