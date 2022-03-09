Взрыв прогремел на российском предприятии

Два человека погибли и еще семь пострадали при взрыве на предприятии в Пензе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на энергетическом предприятии на улице Антонова. По данным МЧС, произошла разгерметизация емкости для хранения битума — химическое вещество разлилось по округе.

По данным МЧС, на месте происшествия сейчас работают 25 человек и шесть единиц техники.