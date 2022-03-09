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45 минут назад

Взрыв прогремел на российском предприятии

Два человека погибли и еще семь пострадали при взрыве на предприятии в Пензе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на энергетическом предприятии на улице Антонова. По данным МЧС, произошла разгерметизация емкости для хранения битума — химическое вещество разлилось по округе.

По данным МЧС, на месте происшествия сейчас работают 25 человек и шесть единиц техники.

Напомним, что 25 февраля в Москве в многоэтажном доме на 5-м проезде Подбельского прогремел взрыв. По предварительной версии, в квартире на третьем этаже взорвался бытовой газ. В результате в доме выбило окна вместе с рамами, оказались разрушены два межкомнатных перекрытия. В результате происшествия госпитализировали одного человека.

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