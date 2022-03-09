Россиянина оштрафовали за фейковый ролик о Вооруженных силах РФ

По данным полиции, россиянин разместил в статусе мессенджера видео, на котором демонстрировалось применение военной техники, ролик сопровождался данными о потерях российского спецконтингента в ходе спецоперации на Украине. Оно завершалось призывом к его дальнейшему распространению.

4 марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о вооруженных силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием по ней будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.