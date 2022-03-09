Россиянин украл автомат и сбежал из отделения полиции

В Таганроге 38-летний житель Санкт-Петербурга сбежал из отдела полиции, забрав с собой автомат «Кедр». Как сообщает Telegram-канал «112», сейчас в городе досматривают автомобили на всех выездах из города.

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Мужчину задержали два дня назад за хулиганство. В отделе он ударил сотрудника по голове, отобрал оружие и 20 патронов к нему, после чего скрылся. Сейчас вооруженного преступника разыскивают.