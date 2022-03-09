Россиянин украл автомат и сбежал из отделения полиции

В Таганроге 38-летний житель Санкт-Петербурга сбежал из отдела полиции, забрав с собой автомат «Кедр». Как сообщает Telegram-канал «112», сейчас в городе досматривают автомобили на всех выездах из города.
Мужчину задержали два дня назад за хулиганство. В отделе он ударил сотрудника по голове, отобрал оружие и 20 патронов к нему, после чего скрылся. Сейчас вооруженного преступника разыскивают.
Приметы подозреваемого: славянской внешности, на вид — 35 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, коричневые волосы. Может быть одет в кремовую болоневую куртку с капюшоном, темные джинсы, кроссовки, на голове кепка темного цвета. Сообщать о схожих по приметах людях следует в УМВД РФ по Таганрогу по телефонам: 632-220, 112, 102, 38-39-86.