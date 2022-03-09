Ростовские полицейские задержали мужчину, укравшего табельное оружие у сотрудника правоохранительных органов. Об этом в среду, 9 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Полицейские задержали мужчину, совершившего побег из отдела полиции в Таганроге, – подтвердила представитель ведомства.

Ранее 9 марта сообщалось, что мужчина, находясь в отделе полиции, напал на сотрудника правоохранительных органов, нанес ему несколько ударов по голове и забрал табельное оружие вместе с патронами, после чего скрылся.

— Мужчину 38 лет задержали за кражу в Таганроге. В отделе полиции он смог завладеть пистолетом-пулеметом «Кедр» с патронами и сбежать, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Позже МВД объявило о розыске уроженца города Санкт-Петербург Иваницкого Антона Сергеевича, 01.04.1983 года рождения.