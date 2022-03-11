В Пятигорске подозреваемый во взятке бывший завкафедрой сбил на машине сотрудников ФСБ

ПЯТИГОРСК, 11 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Пятигорске в отношении бывшего заведующего кафедры патологии Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет", который подозревается в получении взятки и применении насилия в отношении сотрудников УФСБ. Об этом в пятницу сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.