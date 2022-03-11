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1 час назад

В Пятигорске подозреваемый во взятке бывший завкафедрой сбил на машине сотрудников ФСБ

ТАССТАССиещё 3

ПЯТИГОРСК, 11 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Пятигорске в отношении бывшего заведующего кафедры патологии Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет", который подозревается в получении взятки и применении насилия в отношении сотрудников УФСБ. Об этом в пятницу сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

В Пятигорске подозреваемый во взятке бывший завкафедрой сбил на машине сотрудников ФСБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего заведующего кафедры патологии Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет". Он подозревается по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале подозреваемый через посредника получил взятку в размере 94 тыс. рублей за успешную сдачу экзамена студентами трех групп без проведения фактического контроля их знаний.

"В ходе документирования совершенного преступления подозреваемый попытался скрыться на личном автомобиле и совершил наезд на троих сотрудников УФСБ России по Ставропольскому краю, причинив им легкой и средней тяжести вред здоровью", - сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела также будет дана оценка действиям посредника.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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