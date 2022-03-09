Во Внуково Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности

Boeing 737-500 авиакомпании Utair выкатывался во Внуково на боковую полосу безопасности при начале разбега, пострадавших нет. Как сообщила в среду пресс-служба авиакомпании Utair, инцидент произошел 8 марта.
"8 марта во Внуково произошло выкатывание Boeing 737-500 на боковую полосу безопасности при начале разбега. С пассажирами и экипажем рейса UT379 Москва-Сыктывкар все в порядке, высадка проведена через трап штатным способом. Для вывоза пассажиров авиакомпания предоставила резервный борт", - сказано в сообщении.
Самолет не получил повреждений. Сейчас проверяют его техническое состояние, предварительно - лайнер был исправен, добавили в пресс-службе.