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12 минут назад

Во Внуково Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности

ТАССТАССиещё 1

Boeing 737-500 авиакомпании Utair выкатывался во Внуково на боковую полосу безопасности при начале разбега, пострадавших нет. Как сообщила в среду пресс-служба авиакомпании Utair, инцидент произошел 8 марта.

Во Внуково Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"8 марта во Внуково произошло выкатывание Boeing 737-500 на боковую полосу безопасности при начале разбега. С пассажирами и экипажем рейса UT379 Москва-Сыктывкар все в порядке, высадка проведена через трап штатным способом. Для вывоза пассажиров авиакомпания предоставила резервный борт", - сказано в сообщении.

Самолет не получил повреждений. Сейчас проверяют его техническое состояние, предварительно - лайнер был исправен, добавили в пресс-службе.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Ютэйр,Boeing,
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