Во Внуково Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности

"8 марта во Внуково произошло выкатывание Boeing 737-500 на боковую полосу безопасности при начале разбега. С пассажирами и экипажем рейса UT379 Москва-Сыктывкар все в порядке, высадка проведена через трап штатным способом. Для вывоза пассажиров авиакомпания предоставила резервный борт", - сказано в сообщении.