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14 минут назад

Опубликовано видео с места обрушения магазина в Петербурге

Александр Кузьмин

В рыбном магазине в Петербурге обрушился пол. Об этом сообщает Telegram-канал «MASH на Мойке», опубликовавший видео с места происшествия.

«Неприятное завершение праздника на Чкаловском: рыбный магазин там рухнул в подвал нулевого этажа. Стены жилого дома пошли трещинами, и местных пришлось будить для эвакуации», – уточняет канал.

Инцидент произошел накануне вечером в доме 58 на Чкаловском проспекте. Находящийся на первом этаже здания магазин обрушился в подвал. Жильцов дома экстренно эвакуировали и временно разместили в гимназии № 56. Причины ЧП устанавливаются.

Происшествия,Видео,
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