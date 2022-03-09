Опубликовано видео с места обрушения магазина в Петербурге

В рыбном магазине в Петербурге обрушился пол. Об этом сообщает Telegram-канал «MASH на Мойке», опубликовавший видео с места происшествия.
«Неприятное завершение праздника на Чкаловском: рыбный магазин там рухнул в подвал нулевого этажа. Стены жилого дома пошли трещинами, и местных пришлось будить для эвакуации», – уточняет канал.
Инцидент произошел накануне вечером в доме 58 на Чкаловском проспекте. Находящийся на первом этаже здания магазин обрушился в подвал. Жильцов дома экстренно эвакуировали и временно разместили в гимназии № 56. Причины ЧП устанавливаются.