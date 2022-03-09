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35 минут назад

Мужчина обманул россиян с ремонтом на 2,3 млн рублей. Видео

Александр Кузьмин

В Хабаровском крае задержан подозреваемый в мошенничестве, которое было совершено под видом оказания ремонтных и строительных услуг. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», в чьем распоряжении оказалось видео с задержанным.

53-летний житель размещал объявления в социальных сетях с предложением своих услуг по гибким ценам. Однако, получив денежные средства от заказчиков на приобретение материалов и предоплату, он оттягивал срок выполнения заказов, а также избегал встреч и общения с клиентами по телефону.

«Оперативники установили, что мужчина действовал как физическое лицо, не регистрируясь в налоговых органах. Полученные от потерпевших деньги он похищал и тратил на личные цели. В настоящее время сотрудникам полиции известно о 10 противоправных эпизодах, а предварительный ущерб составил порядка 2,3 миллиона рублей. Задержали злоумышленника сотрудники полиции при силовой поддержке коллег из Росгвардии. Во время обыска в его квартире были обнаружены и изъяты договоры на выполнение ремонтных и строительных работ, банковские карты, сотовые телефоны», – уточняет портал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.

Происшествия,Криминал,Видео,Росгвардия,
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