Мужчина обманул россиян с ремонтом на 2,3 млн рублей. Видео

В Хабаровском крае задержан подозреваемый в мошенничестве, которое было совершено под видом оказания ремонтных и строительных услуг. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», в чьем распоряжении оказалось видео с задержанным.
53-летний житель размещал объявления в социальных сетях с предложением своих услуг по гибким ценам. Однако, получив денежные средства от заказчиков на приобретение материалов и предоплату, он оттягивал срок выполнения заказов, а также избегал встреч и общения с клиентами по телефону.
«Оперативники установили, что мужчина действовал как физическое лицо, не регистрируясь в налоговых органах. Полученные от потерпевших деньги он похищал и тратил на личные цели. В настоящее время сотрудникам полиции известно о 10 противоправных эпизодах, а предварительный ущерб составил порядка 2,3 миллиона рублей. Задержали злоумышленника сотрудники полиции при силовой поддержке коллег из Росгвардии. Во время обыска в его квартире были обнаружены и изъяты договоры на выполнение ремонтных и строительных работ, банковские карты, сотовые телефоны», – уточняет портал.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.