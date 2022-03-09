Мужчина обманул россиян с ремонтом на 2,3 млн рублей. Видео

«Оперативники установили, что мужчина действовал как физическое лицо, не регистрируясь в налоговых органах. Полученные от потерпевших деньги он похищал и тратил на личные цели. В настоящее время сотрудникам полиции известно о 10 противоправных эпизодах, а предварительный ущерб составил порядка 2,3 миллиона рублей. Задержали злоумышленника сотрудники полиции при силовой поддержке коллег из Росгвардии. Во время обыска в его квартире были обнаружены и изъяты договоры на выполнение ремонтных и строительных работ, банковские карты, сотовые телефоны», – уточняет портал.