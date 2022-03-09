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40 минут назад

В Луганске произошел взрыв

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

В Луганске произошел мощный взрыв. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

В Луганске раздался мощный взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что звук взрыва и ударная волна прокатились по всем районам столицы Луганской народной республики (ЛНР). В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 раз за сутки обстреляли территорию народной республики. Уточнялось, что в результате были повреждены три жилых дома и три хозпостройки.

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