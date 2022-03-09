Группа туристов попала под лавину в российских горах

Группа российских туристов попала под снежную лавину в горах Бурятии. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована.

«Вчера около 21:30 по местному времени (16:30 мск) поступило сообщение о том, что на перевале Пушкина в Окинском районе сошла снежная масса. По информации заявителя, в результате ЧП один турист погиб», — сообщили в МЧС, добавив, что спутниковая связь с заявителем прервалась.

На данный момент неизвестно, сколько человек в составе группы находится в горах. В ведомстве уточники, что поисковые работы будут организованы после уточнения информации о месте происшествия.