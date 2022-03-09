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1 час назад

Оружие и взрывчатку нашли на Запорожской АЭС

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем российских военных. Охранявшие станцию украинские военнослужащие сдали оружие. Об этом сообщает RT на русском. В опубликованном видео показаны вооружение и боеприпасы, которые там обнаружили.

Оружие и взрывчатку нашли на Запорожской АЭС
Фото: ТАССТАСС

Среди найденного американское стрелковое оружие, а также снайперские винтовки, гранатометы, ящики с автоматами Калашникова. Обнаружилась на атомной станции и взрывчатка, а также огромное количество разных гранат.

Издание отмечает, что комплекс охраняли 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины. По словам их командира, им дали приказ "бороться до последней капли крови". Но бойцы сдались, с них взяли подписку о том, что они больше не будут воевать.

Сейчас территория Запорожской АЭС находится под контролем российских войск.

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