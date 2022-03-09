Разрушенные дома в Луганске сняли на видео с дрона

На кадрах видео можно наблюдать разрушенные здания и безлюдные улицы города. Стоит отметить, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. Президент подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 21 февраля. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации.