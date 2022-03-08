Петербуржец попал в больницу после драки в магазине из-за колбасы

В Санкт-Петербурге продавца магазина «Дикси», расположенного на улице Луначарского, госпитализировали после драки за батон колбасы. Он вступил в схватку с посетителем, который пытался украсть продукты. Об этом пишет Ren.tv.

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Во время схватки мужчины разбили стеклянную дверь, сообщает «Московский комсомолец». Продавец упал на нее и получил черепно-мозговую травму, множество ушибов и колото-резаных ран.

Отмечается, что он, по мнению медиков, находится в состоянии средней тяжести.

«Фонтанка» добавила, что пострадавшему, в частности, «порезало ухо, осколок вошёл в грудь».