В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
43 минуты назад

Четыре трупа обнаружили в бытовке на востоке Москвы

Москва24Москва24иещё 3

Четверых мертвых мужчин обнаружили в бытовке на территории склада в столичном районе Соколиная гора. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичная прокуратура.

Тела четырех мужчин обнаружили в бытовке в Москве
Фото: Максим Поляков / КоммерсантъМаксим Поляков / Коммерсантъ

"На территории складского комплекса на Семеновскому валу в строительной бытовке на кроватях обнаружены тела 4 мужчин 1984, 1998, 1999, 1976 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

По данному факту организована проверка. Известно, что погибшие ремонтировали фасад здания и жили в указанной бытовке.

Специалисты намерены выяснить соблюдалось ли при этом законодательство в сфере охраны труда и техники безопасности. Ранее в поселении Щаповском в ТиНАО пожар произошел в строительной бытовке. В результате происшествия погибли три человека – их тела спасатели обнаружили после ликвидации возгорания. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители