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56 минут назад

Опубликовано видео последствий ДТП с участием каршерингового автомобиля в Москве

Александр Кузьмин

В Лефортовском тоннеле минувшей ночью произошла авария с участием автомобиля каршеринга. Вероятно, водитель не справился с управлением и столкнулся с препятствием, поскольку других участников ДТП замечено не было. Информация о пострадавших не поступала. Об этом передает "Москва 24".

А на Симферопольском шоссе столкнулись несколько машин. Среди них грузовик, автомобиль инкассаторов и легковушка. Известно, что один человек погиб. Причиной ДТП могли стать погодные условия. Сейчас в городу действует повышенный уровень опасности из-за гололедицы.

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