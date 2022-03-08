Опубликовано видео последствий ДТП с участием каршерингового автомобиля в Москве

В Лефортовском тоннеле минувшей ночью произошла авария с участием автомобиля каршеринга. Вероятно, водитель не справился с управлением и столкнулся с препятствием, поскольку других участников ДТП замечено не было. Информация о пострадавших не поступала. Об этом передает "Москва 24".