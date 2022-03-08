В Петербурге водитель сбил человека. Видео

Сегодня в Петербурге на улице Седова около часа ночи произошла авария. Об этом пишет "Петербургский дневник". Водитель не справился с управлением и сбил человека у дома. Об этом сообщили сегодня свидетели дорожно-транспортного происшествия в группе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер Онлайн/СПб» во «ВКонтакте».