В Петербурге водитель сбил человека. Видео

Сегодня в Петербурге на улице Седова около часа ночи произошла авария. Об этом пишет "Петербургский дневник". Водитель не справился с управлением и сбил человека у дома. Об этом сообщили сегодня свидетели дорожно-транспортного происшествия в группе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер Онлайн/СПб» во «ВКонтакте».
«Двигались в сторону Ивановской улицы, видимо, не справился с управлением, вылетел на встречку, задел машину, затем пробил ограждение и влетел в бетонную лестницу, на которой сидел одинокий мужчина», – рассказал очевидец, отметив, что от полученных травм пострадавший скончался на месте.