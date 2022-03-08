Девочку с Украины с травмами от взрыва мины госпитализировали в Москве

«Из села Журавлевка Харьковской области Украины в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставлена девочка в возрасте двух лет. У нее диагностированы травмы от взрыва мины, тяжелой степени ушиб мозга, проникающее ранение в голову, перелом свода черепа и другие тяжелые травмы. За ее жизнь борются врачи», – сообщил источник ТАСС.