Петербуржца оштрафовали за дискредитацию действий ВС России

Жителю Санкт-Петербурга Олегу Чижевскому суд назначил административный штраф 35 тысяч рублей. Россиянина оштрафовали за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

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Рассматривал дело Пушкинский районный суд. 6 марта Чижевский на несанкционированном митинге при большом скоплении граждан держал плакат "Нет войне", выкрикивая такой же лозунг.

Суд решил, что он таким образом формировал мнение окружающих об участии Вооруженных сил России в войне, а не в специальной операции.

Ранее жительницу Владивостока оштрафовали на 50 тысяч рублей за листовки против спецоперации. Она расклеивала листовки о несогласованной акции против специальной военной операции России на Украине.

4 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий уголовную ответственность за фейки о Вооруженных сил РФ и призывы к антироссийским санкциям.