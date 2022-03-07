Мужчина напал с ножом на подростков в Москве

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на двух подростков на западе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник, 7 марта.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Инцидент, как уточняется, произошел на улице Барвихинская. Задержанного доставили в отделении полиции, а пострадавших — в больницу, отмечает агентство городских новостей «Москва».

4 марта в МВД сообщили, что трое неустановленных лиц в масках похитили у безработного москвича более миллиона рублей, угрожая ножом. Заявление о случившемся написал потерпевший 34-летний мужчина.

По его словам, около дома на Филевском бульваре трое неизвестных посадили его в иномарку черного цвета и отняли крупную сумму денег, угрожая предметом, похожим на нож. После злоумышленники высадили мужчину около торгового центра на Киевском шоссе и скрылись.