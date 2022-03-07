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1 час назад

Грузовик протаранил ворота посольства РФ в Дублине. Видео

Александр Кузьмин

Грузовик задом протаранил ворота посольства России в ирландском городе Дублин. Во время происшествия никто не пострадал. Водитель грузовика был задержан полицией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию RTE.

«Человека задержали после того, как большой грузовик врезался в ворота российского посольства в Дублине», - говорится в сообщении телерадиокомпании.

По словам СМИ, задержанный водитель грузовика назвал себя «простым работягой». Свои действия он объяснил протестом против специальной операции РФ на Украине.

«Я хочу, чтобы посол и его коллеги покинули эту страну. Эту свободную страну», - потребовал он.

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