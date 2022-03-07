Похититель трактора в Петербурге попал на видео

Трактор «Беларус», который угнали неделю назад в Приморском районе, до сих пор ищут, а вот того, кто увел его, нашли. Об этом передает "Фонтанка".

31-летний уроженец одной из кавказских республик задержан по подозрению в угоне трактора ночью 27 февраля от дома 27 по Вербной улице. Задержанию не в последнюю очередь способствовали записи с уличных камер, сообщили «Фонтанке» 7 марта в пресс-службе ГУ МВД.