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2 часа назад

Похититель трактора в Петербурге попал на видео

Александр Кузьмин

Трактор «Беларус», который угнали неделю назад в Приморском районе, до сих пор ищут, а вот того, кто увел его, нашли. Об этом передает "Фонтанка".

31-летний уроженец одной из кавказских республик задержан по подозрению в угоне трактора ночью 27 февраля от дома 27 по Вербной улице. Задержанию не в последнюю очередь способствовали записи с уличных камер, сообщили «Фонтанке» 7 марта в пресс-службе ГУ МВД.

На записи видно, как долго уговаривал себя на хищение мужчина. Ходил вокруг трактора, бил себя руками по голове.

Происшествия,Видео,
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