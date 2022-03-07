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8 минут назад

Неизвестный вынес из дома имущество на более чем 2,1 млн рублей Всеволожском районе. Видео

Александр Кузьмин

Во Всеволожском районе неизвестный вынес из частного дома часы, ремни, саблю и 7,5 тысячи долларов. Ущерб составил 2 миллиона 175 тысяч рублей. Об этом передает телеканал "Санкт-Петербург".

По данным каналам, потерпевший обратился в полицию 5 марта в 20:30 и сообщил, что из его дома 127 по 7 линии СНТ «Куйвози-2» украли имущество.

Выяснилось, что злоумышленник пробрался в дом путем отжатия стеклопакета. Неизвестный украл 5 наручных часов, кожаные ремни, сувенирную саблю, нож и 7,5 тысячи долларов. Сумма ущерба составила 2 миллиона 175 тысяч рублей.

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