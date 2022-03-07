Захарова опубликовала видео нападения на представительство Россотрудничества в Париже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ночь с 6 на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже было совершено нападение. Об этом она написала в своем Telegram.
Она уточнила, что в здание Русского Дома бросили бутылку с горючей жидкостью, она «не долетела до цели», попав в забор. По ее данным, пострадавших нет.
Захарова потребовала от французских властей обеспечить надлежащую безопасность российских официальных учреждений.
Она подчеркнула, что «таким же нападениям регулярно подвергались российские представительства на территории Украины до 2022 года, в частности Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года».