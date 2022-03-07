В Ленинградской области жестоко убили молодую девушку

Пресс-служба МВД Ленинградской области сообщила о задержании трех мужчин, подозреваемых в убийстве 20-летней девушки 18 сентября 2021 года в деревне Мяглово. Об этом пишет Ren.tv.

По данным следствия, преступники вывезли девушку в легковом автомобиле в населенный пункт под Санкт-Петербургом 18 сентября 2021 года. Они несколько раз выстрелили в нее из травматического пистолета, а затем сильно избили металлическим предметом. От полученных травм девушка скончалась.

Издание 47news привело детали происшествия. Убийство гражданки Таджикистана совершили, по данным источника издания в правоохранительных органах, ее земляки Хусниддин и Кудратулло. Мотивом убийства послужила ревность - Хусниддин отомстил ей за интимную связь с его отцом.

Убитая молодая женщина, отмечает издание, также прибыла из Таджикистана.