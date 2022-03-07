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24 минуты назад

В Ленинградской области по подозрению в убийстве молодой девушки задержали трех мужчин

Елена Прошина

Пресс-служба МВД Ленинградской области сообщила о задержании трех мужчин, подозреваемых в убийстве 20-летней девушки 18 сентября 2021 года в деревне Мяглово. Об этом пишет Ren.tv.

В Ленинградской области жестоко убили молодую девушку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным следствия, преступники вывезли девушку в легковом автомобиле в населенный пункт под Санкт-Петербургом 18 сентября 2021 года. Они несколько раз выстрелили в нее из травматического пистолета, а затем сильно избили металлическим предметом. От полученных травм девушка скончалась.

Издание 47news привело детали происшествия. Убийство гражданки Таджикистана совершили, по данным источника издания в правоохранительных органах, ее земляки Хусниддин и Кудратулло. Мотивом убийства послужила ревность - Хусниддин отомстил ей за интимную связь с его отцом.

Убитая молодая женщина, отмечает издание, также прибыла из Таджикистана.

Третий задержанный - Бахтиер, отец Хусниддина. Он не принимал участие в убийстве, но знал о нем. Как отмечает издание, он прибыл на место убийство в деревню Мяглово, чтобы проверить рассказ сына о совершенном преступлении.

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