Задержанный в Египте российский самолет прибыл в Москву

Авиационные власти Египта разрешили лайнеру авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнить отложенный рейс Шарм-эш-Шейх - Москва. Борт прибыл в российскую столицу. Об этом сообщил Telegram-канал авиакомпании.

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«После проверки документов авиационные власти Египта выдали «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение рейса U61886», - сказано в сообщении.

В итоге Airbus А321 VQ-BKY вернулся 7 марта из Шарм-эш-Шейха в Москву. На борту было 236 пассажиров.

Рейс «Уральских авиалиний» не вылетел вовремя в Москву 6 марта Источники СМИ сообщили, что самолёт был задержан в Шарм-эш-Шейхе. Этого якобы потребовал иностранный лизингодатель, обратившийся к властям Египта.

Однако посольство РФ в Каире опровергло эту информацию. По словам дипломатов, причиной стало закрытие воздушного пространства стран Европы.