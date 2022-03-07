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1 час назад

Задержанный в Египте российский самолет прибыл в Москву

Елена Прошина

Авиационные власти Египта разрешили лайнеру авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнить отложенный рейс Шарм-эш-Шейх - Москва. Борт прибыл в российскую столицу. Об этом сообщил Telegram-канал авиакомпании.

Задержанный в Египте российский самолет прибыл в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После проверки документов авиационные власти Египта выдали «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение рейса U61886», - сказано в сообщении.

В итоге Airbus А321 VQ-BKY вернулся 7 марта из Шарм-эш-Шейха в Москву. На борту было 236 пассажиров.

Рейс «Уральских авиалиний» не вылетел вовремя в Москву 6 марта Источники СМИ сообщили, что самолёт был задержан в Шарм-эш-Шейхе. Этого якобы потребовал иностранный лизингодатель, обратившийся к властям Египта.

Однако посольство РФ в Каире опровергло эту информацию. По словам дипломатов, причиной стало закрытие воздушного пространства стран Европы.

«Задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями АРЕ по запросу иностранных лизингодателей», - говорилось в сообщении.

Происшествия,Уральские авиалинии,
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