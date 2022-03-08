В американской школе произошла стрельба

Стрельба произошла 8 марта в школе в американском городе Де-Мойн в штате Айова, трое учеников находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает CNN.. В настоящее время школа закрыта.

Фото: Reuters Reuters

Представитель пожарной охраны Ахман Дуглас рассказал, что среди жертв - два мальчика и одна девочка. Все трое были доставлены в районные больницы. Полиция уже задержала потенциальных подозреваемых.

"Полиция ведет активное расследование. Район работает с персоналом и семьями пострадавших Дополнительная информация будет доступна в ближайшее время", - заявили местные власти.

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы церкви в городе Сакраменто, штат Калифорния. Несколько улиц полностью перекрыты для движения пешеходов и автомобилей. Среди погибших - трое детей в возрасте до 15 лет. Нападавший - предположительно, отец погибших - покончил с собой.