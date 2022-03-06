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10 минут назад

В Мексике сообщили о 17 смертях болельщиков на футбольном матче

News.ruNews.ru

Во время матча 9-го тура чемпионата Мексики между командами «Керетаро» и «Атлас» произошла массовая драка болельщиков. Официально известно о 26 случаях с ранениями и девяти случаях госпитализации, но по данным UOL по меньшей мере 17 человек погибли.

17 человек погибли в ходе драки на матче в Мексике
Фото: Xin Yuewei/XinHua/Global Look PressXin Yuewei/XinHua/Global Look Press

В свою очередь газета Marca сообщает, что беспорядки начали во втором тайме матча на гостевой трибуне. Журналист Маурисио Педроса проинформировал, что руководители стадиона понесут уголовную ответственность за случившееся. Он, ссылаясь на свои источники, говорит, что «несколько болельщиков умерли в больнице».

При этом губернатор штата Халиско Энрике Альфаро сообщил, что не получал никаких сообщений о смертельных исходах, но намерен добиться, чтобы виновники понесли наказание. Правительство сообщило, что медицинская помощь понадобилась 24 мужчинами и двум женщинам. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, двое из них нуждаются в системе жизнеобеспечения.

Когда мы хотели уйти через гостевые ворота, то обнаружили, что там нас ждут «Керетаро». Полиция уже открыла для них. Они загнали нас в угол и забросали камнями. Вероятно, все это было преднамеренно, — сказал фанат «Атласа»

Он также заявил, что принял участие в драке, подтвердив смерть одного из своих друзей.

В июле прошлого года в Италии несколько человек погибло во время массовых празднований после победы сборной на Евро-2020.

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