Спецслужбы проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва

Неизвестный злоумышленник сообщил, что в здании телецентра «Останкино» на улице Академика Королева, дом 12, якобы заложено взрывное устройство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«Поступило анонимное сообщение о том, что в телецентре "Останкино" заложено взрывное устройство. В связи с этим проводится проверка соответствующих зданий и прилегающей территории», - сказал источник.

ТАСС уточнил, что в агентство не поступала информация об эвакуации с территории телецентра. В «Останкино» работают сотрудники полиции, кинологи, специалисты экстренных служб.

Отмечается, что серия мнимых минирований различных объектов инфраструктуры наблюдается с ноября 2019 года. Анонимы, преимущественно из-за рубежа, отсылают письма по электронной почте с сообщениями о возможных взрывах в торговых центрах, вузах, школах, вокзалах.