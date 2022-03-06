Момент ДТП с участием пяти машин в Ленобласти попал на видео

Момент аварии в Гатчинском районе Ленобласти, в которой столкнулись четыре легковушки и лесовоз, записал авторегистратор.

ДТП произошло 5 марта около семи часов вечера на 58-м километре Киевского шоссе, между селом Никольским и деревней Большие Колпаны.

Как рассказал очевидец в группе «ДТП-ЧП-СПб» ВКонтакте, мужчина за рулем автомобиля «Опель Астра», двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и наехал на стоявший у края проезжей части на аварийке лесовоз.