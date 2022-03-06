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1 час назад

Момент ДТП с участием пяти машин в Ленобласти попал на видео

Александр Кузьмин

Момент аварии в Гатчинском районе Ленобласти, в которой столкнулись четыре легковушки и лесовоз, записал авторегистратор.

ДТП произошло 5 марта около семи часов вечера на 58-м километре Киевского шоссе, между селом Никольским и деревней Большие Колпаны.

Как рассказал очевидец в группе «ДТП-ЧП-СПб» ВКонтакте, мужчина за рулем автомобиля «Опель Астра», двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и наехал на стоявший у края проезжей части на аварийке лесовоз.

После этого «Опель» откинуло на встречку, где он столкнулся с «Хёндэ Кретой». Были задеты еще две легковушки.

Происшествия,Видео,
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