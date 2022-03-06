Массовая драка произошла во время футбольного матча

В ходе матча чемпионата Мексики по футболу на стадионе в городе Керетаро произошла массовая драка. Во время столкновений между болельщиками команд «Керетаро» и «Атлас» пострадали более 20 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по делам гражданской обороны региона.