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30 минут назад

Массовая драка произошла во время футбольного матча

Илья Родин

В ходе матча чемпионата Мексики по футболу на стадионе в городе Керетаро произошла массовая драка. Во время столкновений между болельщиками команд «Керетаро» и «Атлас» пострадали более 20 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по делам гражданской обороны региона.

Массовая драка произошла во время футбольного матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Информации о погибших не поступало, 22 человека получили травмы, девять из них были доставлены в центральную больницу, состояние двоих из них оценивается как тяжелое», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается. что драка на трибунах и футбольном поле началась во второй половине матча. Команда «Атлас» лидировала со счетом 0:1.

Сотрудникам силовых ведомств, по предварительным данным, удалось задержать 10 участвовавших в беспорядках фанатов.

Власти начали тщательное расследование случившегося. Оставшиеся матчи 9-го тура, намеченные на воскресенье, 6 марта, отменены.

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