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5 часов назад

В Москве задержали разыскиваемого 23 года преступника

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В Москве задержали подозреваемого в убийстве 23-летней давности. Преступника разыскивали с 1999 года, передает телеканал РЕН ТВ.

В Москве задержали разыскиваемого 23 года преступника
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

52-летнего подозреваемого обнаружили в квартире в Беринговом проезде. Он пытался предъявить чужой паспорт, куда была вклеена его фотография.

В Москве мужчина проживал в одном из домов в Резервном проезде у своего знакомого. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в столице раскрыли убийство 30-летней давности. В июне 1993 года на Крылатской улице убили мужчину, не менее пяти раз выстрелив в него из пистолета «ТТ». Преступник скрывался на Украине.

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