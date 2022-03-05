Олень выбил стекло в магазине одежды. Видео

По словам представительницы семьи владельцев магазина Либби Смолл, во вторник, 1 марта, сотрудники сообщили, что олень выбил стекло и попал внутрь помещения. Животное билось о зеркало в попытке выйти. «Мы шутили, что зверь просто хотел купить пару сережек и не смог сам открыть дверь», — отметила Смолл.