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57 минут назад

Россиянка пыталась через подкуп получить убежище в США

Елена Прошина

В Брянске за попытку подкупа сотрудника правоохранительных органов суд оштрафовал на 400 тысяч рублей местную жительницу. Об сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.

Россиянка пыталась через подкуп получить убежище в США
Фото: ReutersReuters

Как уточняется, 29 сентября в сквере имени Карла Маркса 37-летняя женщина предложила следователю 30 тысяч рублей. За эти средства она хотела, чтобы тот подготовил поддельные документы об уголовном преследовании ее мужа за преступления против основ конституционного строя РФ и безопасности государства, пишет «Лента.ру».

Благодаря этому делу подозреваемая с семьей собиралась получить политическое убежище в США.

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Ранее в Санкт-Петербурге отпустили из-под стражи нефролога, убившего и расчленившего свою супругу 12 лет назад. Прекращение дела вызвано переквалификацией обвинения на статью о причинении смерти по неосторожности, а также по истечению сроков давности.

Происшествия,Карл Маркс,ФСБ,
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