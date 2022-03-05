Россиянка пыталась через подкуп получить убежище в США

В Брянске за попытку подкупа сотрудника правоохранительных органов суд оштрафовал на 400 тысяч рублей местную жительницу. Об сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.

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Как уточняется, 29 сентября в сквере имени Карла Маркса 37-летняя женщина предложила следователю 30 тысяч рублей. За эти средства она хотела, чтобы тот подготовил поддельные документы об уголовном преследовании ее мужа за преступления против основ конституционного строя РФ и безопасности государства, пишет «Лента.ру».

Благодаря этому делу подозреваемая с семьей собиралась получить политическое убежище в США.