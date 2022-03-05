Россиянка пыталась через подкуп получить убежище в США

В Брянске за попытку подкупа сотрудника правоохранительных органов суд оштрафовал на 400 тысяч рублей местную жительницу. Об сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.
Как уточняется, 29 сентября в сквере имени Карла Маркса 37-летняя женщина предложила следователю 30 тысяч рублей. За эти средства она хотела, чтобы тот подготовил поддельные документы об уголовном преследовании ее мужа за преступления против основ конституционного строя РФ и безопасности государства, пишет «Лента.ру».
Благодаря этому делу подозреваемая с семьей собиралась получить политическое убежище в США.
Ранее в Санкт-Петербурге отпустили из-под стражи нефролога, убившего и расчленившего свою супругу 12 лет назад. Прекращение дела вызвано переквалификацией обвинения на статью о причинении смерти по неосторожности, а также по истечению сроков давности.