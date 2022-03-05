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27 минут назад

Две 17-летние девушки пропали в Петербурге при странных обстоятельствах

Ivyborg.ruIvyborg.ru

В полицию Петербурга поступило сообщение о пропаже двух девушек-подростков. Одну из них разыскивают уже неделю. Информация об этом появилась в Telegram-канале Новости СПб и Ленобласти 5 марта, в субботу.

Две петербурженки пропали при странных обстоятельствах
Фото: ТАССТАСС

Предварительно известно, что одна из пропавших проживала на улице Маршала Захарова. Дома она не появлялась с 25 февраля. Мама 17-летней девушки уточнила, что ее дочь раньше уже уходила из дома, а также состоит на учете в ПДН.

Другая петербурженка исчезла в прошлые сутки. В полицию о пропаже юной петербурженки обратилась воспитатель детского дома на улице Стойкости. По словам заявительницы, 17-летняя студентка колледжа ушла с занятий и не вернулась.

Как рассказала полиции педагог, такого поведения за девушкой ранее наблюдалось.

Поисковой отряд "Лиза Алерт" пока не располагает сведениями о происшествии.

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