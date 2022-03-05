Появилось видео потасовки строителей в Котельниках

Драка строителей произошла в подмосковном городе Котельники. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», в чьем распоряжении оказалось снятое очевидцами видео.

На кадрах видно, что примерно десять человек приняли участие в потасовке на строящемся многоэтажном здании. Несколько строителей спорили и толкали друг друга, другие при этом пытались разнять конфликтующих.