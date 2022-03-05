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2 часа назад

Появилось видео потасовки строителей в Котельниках

Александр Кузьмин

Драка строителей произошла в подмосковном городе Котельники. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», в чьем распоряжении оказалось снятое очевидцами видео.

На кадрах видно, что примерно десять человек приняли участие в потасовке на строящемся многоэтажном здании. Несколько строителей спорили и толкали друг друга, другие при этом пытались разнять конфликтующих.

«Боксёрский клуб в Котельниках», – подписал ролик автор публикации.

Причины возникновения конфликта не уточняются. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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