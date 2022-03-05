В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
3 часа назад

Опубликовано видео задержания интернет-мошенников в Чувашии

Александр Кузьмин

В Чувашии правоохранители задержали подозреваемых в мошенничестве, которые совершали покупки товаров в Интернете. Соответствующее видео появилось в распоряжении информационного портала «МВД Медиа».

«Установлено, что на специально созданных в Сети сайтах злоумышленники размещали объявления о продаже импортных фотоштор, комплектов постельного белья, парфюмерии и других товаров по привлекательным ценам. После того как клиенты оставляли заказы, сообщники звонили им, уточняли анкетные данные, условия доставки товара и форму оплаты. Как только посылки поступали в почтовые отделения, они снова выходили на связь, представляясь уже сотрудниками АО «Почта России», и предлагали забрать заказ, оплатив его наложенным платежом. Получив посылки, заказчики обнаруживали в них вместо ожидаемых товаров или бутылочки с антисептическим средством, или недорогие бытовые предметы. Вернуть затраченные средства потерпевшие не могли, так как телефоны аферистов были отключены, а на сайтах не указывалось никакой контактной информации», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия,Криминал,Видео,Ирина Волк,МВД России,Почта России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители