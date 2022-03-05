Опубликовано видео задержания интернет-мошенников в Чувашии

«Установлено, что на специально созданных в Сети сайтах злоумышленники размещали объявления о продаже импортных фотоштор, комплектов постельного белья, парфюмерии и других товаров по привлекательным ценам. После того как клиенты оставляли заказы, сообщники звонили им, уточняли анкетные данные, условия доставки товара и форму оплаты. Как только посылки поступали в почтовые отделения, они снова выходили на связь, представляясь уже сотрудниками АО «Почта России», и предлагали забрать заказ, оплатив его наложенным платежом. Получив посылки, заказчики обнаруживали в них вместо ожидаемых товаров или бутылочки с антисептическим средством, или недорогие бытовые предметы. Вернуть затраченные средства потерпевшие не могли, так как телефоны аферистов были отключены, а на сайтах не указывалось никакой контактной информации», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.